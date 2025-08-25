الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
هل سيزور ترامب إسرائيل قريباً؟

منذ ساعتين
ترامب ونتنياهو

أفادت شبكة i24 الإسرائيلية، مساء الأحد، أن هناك اتصالات أولية تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة، تمهيدا لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل، في بداية شهر ديسمبر.

وأكد مصدران إسرائيليان وأميركيان وجود هذه الاتصالات.

وإذا تمّت بالفعل، فستكون هذه أول زيارة لترامب إلى إسرائيل في ولايته الثانية في منصب رئيس الولايات المتحدة.

كان ترامب قد تخطّى إسرائيل في أول جولة شرق أوسطية له بولايته الثانية في مايو، مكتفيا بزيارات إلى السعودية وقطر والإمارات، مما أثار تساؤلات في تل أبيب، قبل أن تتكثف لاحقا لقاءاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن لبحث صفقة تهدئة في غزة.

وشهدت الأسابيع الماضية جهوداً أميركية للتوسط في وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، مع إشارات متباينة من البيت الأبيض حول مقاربة الحرب في غزة وإيران، بينما أبقت واشنطن التواصل السياسي والأمني مفتوحاً مع حكومة نتنياهو.

تعود آخر زيارة لترامب إلى إسرائيل إلى مايو 2017 خلال ولايته الأولى، فيما سيكون أي تحرك راهن محكوماً بتوازنات معقدة تشمل ملف الأسرى والمساعدات الإنسانية ومسار إيران.

