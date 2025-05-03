هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟

راجت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن مغادرة شيخ العقل حكمت الهجري الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، البلاد، عبر مروحية إسرائيلية، هبطت في السويداء، ليل الجمعة.

تزامن ذلك مع غارات جوية شنتها إسرائيل على عدة مناطق في سوريا، وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها “أعنف موجة غارات وقصف جوي في تاريخها”.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية الرسمية، قد ذكرت، عبر حسابها في “فيسبوك” أن طائرة مروحية إسرائيلية هبطت في السويداء لعدة دقائق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص قوله: “إن مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي هبطت في السويداء وغادرت بعد دقائق معدودة”.

وتداول ناشطون ومصادر صحفية محلية ودولية، أنباء مغادرة شيخ العقل حكمت الهجري إلى منطقة الجولان، على متن مروحية إسرائيلية جلبت أسلحة وعتاداً للمجلس العسكري في السويداء، ونقلت الهجري وعدداً من شيوخ العقل البارزين.

وذكرت منصات وحسابات متخصصة في التحقق من صحة الأخبار والتقارير المتداولة، صحة الأنباء التي تشير لمغادرة الهجري إلى إسرائيل، قائلة إنها “تكاد تكون صحيحة”.

أنباء عارية عن الصحة

من جهته نقل “تلفزيون سوريا” عن مصادر وصفها بالمحلية في محافظة السويداء، نفيها للأنباء التي تحدثت عن هبوط مروحية إسرائيلي داخل المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لـ”تلفزيون سوريا”، إن هذه الأنباء “غير صحيحة” و”تفتقر إلى أي دليل”.

ووفق “تلفزيون سوريا” فإنه لم يتم رصد أي تحليق لمروحية في أجواء السويداء، كما لم يسجل أي هبوط لطائرة مروحية في المنطقة.

وذكرت صفحة “السويداء 24” المحلية نقلا عن مصادر أن “الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة”.

وأضافت: “لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الغارات الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف درعا”.