الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل لإيران علاقة بالهجوم على كنيس يهودي في أستراليا؟

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 12:34 مساءً
علم يرفرف فوق سفارة جمهورية إيران الإسلامية في كانبيرا، أستراليا، 26 أغسطس 2025. رويترز

علم يرفرف فوق سفارة جمهورية إيران الإسلامية في كانبيرا، أستراليا، 26 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون إن جهاز المخابرات الأسترالي تتبع تمويل مجرمين مقنعين متهمين بإضرام النار في كنيس يهودي في ملبورن، وربط الهجوم بإيران حتى وإن كان المتهمون لا يعلمون على الأرجح أن طهران هي من كانت تحركهم.

ومثل يونس علي يونس (20 عاما) أمام محكمة ملبورن الجزئية اليوم الأربعاء بتهمة الهجوم على كنيس أداس إسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول وسرقة سيارة. ولم يقر يونس بالذنب أو يطلب الإفراج عنه بكفالة. وأحجم محاميه عن الإدلاء لرويترز بتعليق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الثلاثاء إن أجهزة المخابرات الأسترالية أظهرت أن هذه الواقعة وهجوما آخر في سيدني العام الماضي كانا بتوجيه من الحكومة الإيرانية، وطرد السفير الإيراني لتصبح أستراليا أحدث دولة غربية تتهم طهران بالقيام بأنشطة عدائية سرية على أراضيها.

وحذرت أجهزة الأمن في بريطانيا والسويد العام الماضي من أن إيران تستخدم مجرمين كوكلاء لتنفيذ هجمات عنيفة في البلدين. وقالت بريطانيا إنها أحبطت 20 مؤامرة مرتبطة بإيران منذ عام 2022.

ونددت أكثر من 10 دول أخرى بما وصفته بزيادة مؤامرات أجهزة المخابرات الإيرانية للاغتيال والخطف والمضايقات.

وقال رئيس جهاز المخابرات الأسترالي مايك بيرجيس إن إيران استخدمت مجموعة من الوسطاء لإخفاء ضلوعها في الهجومين، وإنها ربما دبرت هجمات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو. رويترز
المعهد الفرنسي للرأي العام: أغلب الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة
المياه تتدفق في نهر تاوي الفائض بعد هطول أمطار غزيرة في جامو، كشمير الهندية، 26 أغسطس 2025. رويترز
رويترز: الهند تفتح سدودا وتحذر باكستان من فيضانات عبر الحدود
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يترأس اجتماعاً بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
عنصر من أمن الدولة
أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق