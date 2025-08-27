هل لإيران علاقة بالهجوم على كنيس يهودي في أستراليا؟

علم يرفرف فوق سفارة جمهورية إيران الإسلامية في كانبيرا، أستراليا، 26 أغسطس 2025. رويترز

قال مسؤولون إن جهاز المخابرات الأسترالي تتبع تمويل مجرمين مقنعين متهمين بإضرام النار في كنيس يهودي في ملبورن، وربط الهجوم بإيران حتى وإن كان المتهمون لا يعلمون على الأرجح أن طهران هي من كانت تحركهم.

ومثل يونس علي يونس (20 عاما) أمام محكمة ملبورن الجزئية اليوم الأربعاء بتهمة الهجوم على كنيس أداس إسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول وسرقة سيارة. ولم يقر يونس بالذنب أو يطلب الإفراج عنه بكفالة. وأحجم محاميه عن الإدلاء لرويترز بتعليق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الثلاثاء إن أجهزة المخابرات الأسترالية أظهرت أن هذه الواقعة وهجوما آخر في سيدني العام الماضي كانا بتوجيه من الحكومة الإيرانية، وطرد السفير الإيراني لتصبح أستراليا أحدث دولة غربية تتهم طهران بالقيام بأنشطة عدائية سرية على أراضيها.

وحذرت أجهزة الأمن في بريطانيا والسويد العام الماضي من أن إيران تستخدم مجرمين كوكلاء لتنفيذ هجمات عنيفة في البلدين. وقالت بريطانيا إنها أحبطت 20 مؤامرة مرتبطة بإيران منذ عام 2022.

ونددت أكثر من 10 دول أخرى بما وصفته بزيادة مؤامرات أجهزة المخابرات الإيرانية للاغتيال والخطف والمضايقات.

وقال رئيس جهاز المخابرات الأسترالي مايك بيرجيس إن إيران استخدمت مجموعة من الوسطاء لإخفاء ضلوعها في الهجومين، وإنها ربما دبرت هجمات أخرى.