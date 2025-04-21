هل يبحث البيت الأبيض عن وزير دفاع جديد؟

قالت محطة “إن.بي.آر” الإذاعية الأمريكية نقلا عن مسؤول لم تسمه، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم مارس آذار على جماعة الحوثي اليمنية عبر مجموعة تراسل.

ولكن نفى البيت الأبيض اليوم، تقريرا أشار إلى أن الإدارة الأمريكية شرعت في البحث عن وزير دفاع جديد بعد ما تردد حول مشاركة الوزير الحالي بيت هيغسيث لتفاصيل هجوم مارس آذار على جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) غير صحيح”. وكتبت المتحدثة على منصة “إكس” “مثلما قال الرئيس (دونالد ترامب) صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة”.