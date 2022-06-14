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هل يخطط بايدن للترشح لولاية ثانية في الـ2024؟

منذ 46 دقيقة
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نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أنباء لصحيفة نيويورك تايمز بأن العمر يمثل مشكلة بالنسبة للدفع ببايدن البالغ من العمر 79 عاما للترشح.

وأوضحت كارين جان بيير: “قال الرئيس مرارا إنه يخطط للترشح في عام 2024… كل ما يمكنني قوله هو إن الرئيس ينوي أن يفعل ما يخطط المترشح للقيام به”.

واستنكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض بذهول طرح سؤال عليها بشأن حالة بايدن البدنية العقلية، وما إذا كانت تكفيه للترشح للرئاسة لولاية ثانية في عام 2024، مشيرة إلى أنها هي نفسها لا تستطيع اللحاق به، وتحدثت عن تجواله، ودعت إلى مشاهدة طريقة أدائه أمام الجمهور الأميركي في خطاباته.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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