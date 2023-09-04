هل ينجح أردوغان في إقناع بوتين بالعودة لاتفاق الحبوب؟!

سيحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساهم في التخفيف من أزمة غذاء عالمية وذلك عندما يلتقي الزعيمان في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود اليوم الاثنين.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وقالت وقتها إن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل وإن الحبوب الأوكرانية لا تذهب بما يكفي للدول الأكثر احتياجا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن المحادثات مع أردوغان، الذي لعب من قبل دورا مهما في إقناع بوتين بالبقاء في الاتفاق، ستعقد في منتصف اليوم بتوقيت موسكو.

وقال عاكف جغطاي قليج كبير مستشاري أردوغان لشؤون السياسة الخارجية والأمن في مقابلة مع محطة إيه.خبر التلفزيونية “نقوم بدور قيادي في ذلك… الوضع الراهن (بشأن اتفاق الحبوب) سيكون محل نقاش في القمة اليوم الاثنين. نحن حذرون لكننا نأمل في تحقيق نجاح”.

وقال بوتين من قبل إن بلاده قد تعود لاتفاق الحبوب إذا أوفى الغرب بمذكرة منفصلة تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة في ذات التوقيت لتسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

ولا تخضع صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لعقوبات غربية بسبب حرب أوكرانيا لكن موسكو قالت إن قيودا مفروضة على المدفوعات واللوجستيات والتأمين عرقلت تلك الصادرات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إنه أرسل “مجموعة مقترحات ملموسة” لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهدف إحياء الاتفاق.

ومن بين المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات العالمية. وقطع الاتحاد الأوروبي هذا الربط في يونيو حزيران 2022 في إطار عقوبات قاسية فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت إن الأمور التي تضمنها الاتفاق لم تنفذ في المرة السابقة. وذكر التلفزيون الروسي الرسمي في تقرير بشأن الاجتماع مع أردوغان أن الوعود التي تم قطعها لروسيا يجب أن تنفذ.