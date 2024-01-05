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هنية: نأمل أن يكون بلينكن قد أدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال

منذ 8 دقائق
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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دعا قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتركيز خلال زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان على غزة في طريق إنهاء الاحتلال.

وأمل هنية أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال.

كما تمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية التأكيد لواشنطن أن استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية.

وأضاف “لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة”.

ووصل بلينكن مساء اليوم الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في المنطقة محورها الحرب في غزة.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن الأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية ضمن هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعليقا على هذه الزيارة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “ليس من مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يمتد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من غزة”، مضيفا أن بلينكن سيناقش خطوات تجنب التصعيد التي لم يحددها.

وقال ميلر للصحفيين -أمس الخميس- “لا نتوقع أن تكون كل محادثة في هذه الرحلة سهلة”.

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