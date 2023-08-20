هولندا والدنمرك ستزودان أوكرانيا بطائرات "إف-16"

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا، اليوم الأحد، في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعد أيام منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمرك لتسليم طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) لأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن “القضية الرئيسية هي حصول أوكرانيا على طائرات (إف-16) لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي. نحن نزداد قوة”.

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة يشمل أيضًا قمة السلام العالمية وإخضاع روسيا للعدالة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، إن زيلينسكي سيلتقي روته في قاعدة جوية عسكرية في أيندهوفن.

وأشار روته إلى أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات (إف-16) المقاتلة التي ستقدمها لأوكرانيا.

وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز (إف-16) قيد التشغيل، والتي سيجري التخلص منها تدريجيًا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

الدنمرك

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان، اليوم الأحد، أن الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة: “نوافق على نقل طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها”.

وتابعت قائلة: “تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، إختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات (إف-16) واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة”.