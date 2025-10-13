الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
هيئة أمريكية تحذر من ظاهرة "لا نينيا" مع هبوط درجات الحرارة بالمحيط الهادي

منذ 52 دقيقة
ظاهرة "لا نينيا" (تعبيرية)

وجهت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية تحذيرا من ظاهرة (لا نينيا) بعد انخفاض درجات الحرارة في وسط المحيط الهادي بواقع نصف درجة مئوية عن المتوسط.

وأوضح مركز توقعات المناخ التابع للإدارة أن ظروف تكون ظاهرة ’لا نينيا’ مهيأة حاليا ومن المتوقع أن تستمر حتى ديسمبر كانون الأول 2025 إلى فبراير شباط 2026.

وترتبط ظاهرة لا نينيا تاريخيا بأنماط طقس أكثر جفافا في جنوب الولايات المتحدة، في حين يميل الشمال الغربي إلى ظروف أكثر برودة ورطوبة. بالإضافة إلى ذلك، تقول الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي إنه غالبا ما تكون هناك زيادة في عدد الأعاصير الأطلسية خلال أحداث لا نينيا.

وأبرز أليكس داسيلفا كبير خبراء الأعاصير لدى (أكيو ويذر) في سبتمبر أيلول أن احتمال تهيؤ ظروف لا نينيا يزداد بشكل كبير قرب نهاية موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2025، خاصة في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وأشار داسيلفا إلى أن “هذا يرجح نهاية موسم الأعاصير فعليا”.

وتشير أحدث التوقعات الصادرة عن الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لعام 2025 إلى فرصة بنسبة 50 بالمئة لحدوث موسم فوق المعتاد، وتتوقع حدوث ما بين 13 إلى 18 عاصفة، قد يتطور خمس إلى تسع منها إلى أعاصير، بما في ذلك ما بين إعصارين إلى خمسة أعاصير كبرى.

    المصدر :
  • رويترز

