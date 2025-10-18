هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس.. والسبب؟

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة تدرس “فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى”.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو “يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثامين قبل موعد يحدد لاحقا”.

من ناحية أخرى، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مواصلة المظاهرات حتى إعادة جثمان آخر أسير في غزة. وقالت هيئة العائلات إن إعادة الجثامين مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وإن عليها العمل لتحقيق ذلك.

واحتشد إسرائيليون عند مفترقات طرق في عدة مواقع في إسرائيل رافعين صور الأسرى القتلى.

وقد أكدت كتائب القسام سابقا أنها ملتزمة بتطبيق بنود اتفاق وقف الحرب وأنها سلمت بالفعل ما استطاعت الوصول إليه من جثامين الأسرى الإسرائيليين، وأوضحت أن البحث عن بقية الجثامين واستخراجها يتطلب جهودا كبيرة ومعدات خاصة.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مناطق في القطاع بين الحين والآخر، ولم يفتح بعد جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وفقا لما ينص عليه الاتفاق.

من جهة أخرى، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستسلم، مساء اليوم السبت، جثماني أسيرين إسرائيليين آخرين، بعدما سلمت عدة جثامين في الأيام الماضية في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب -في منشور على تليغرام- أنها استخرجت الجثمانين اليوم في قطاع غزة، وستقوم بتسليمهما عند الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، تمتنع إسرائيل عن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، بحجة أنها لم تتسلم بعد جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، إنه أصدر تعليمات بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر. وأضاف أنه “سيتم النظر في فتح المعبر بناء على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى وتطبيق إطار العمل المتفق عليه”.