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هيئة الرئيس.. كيف علق رئيس هيئة الانتخابات في تونس على قرارات “قيس سعيد”؟

منذ 6 ساعات
هيئة الانتخابات في تونس

هيئة الانتخابات في تونس

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قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز اليوم الجمعة إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها. وقال لرويترز “أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر اليوم الجمعة مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث تحرك فردي لفرض حكم الرجل الواحد بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.

وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها.

وقال لرويترز “أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس”.

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

والمجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري هو نفسه استبدله الرئيس هذا العام بشكل فردي، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

ولطالما كال الرئيس انتقادات‭‭ ‬‬لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أن سعيد، الوافد الجديد على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس هذه الهيئة.

وأغضب رئيس الهيئة بافون رئيس البلاد حينما قال عقب سيطرة سعيد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو تموز العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.

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