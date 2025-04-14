واردات الصين من النفط الخام تسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت بشكل كبير في مارس آذار مقارنة بالشهرين السابقين لترتفع بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة النفط الإيراني وعمليات تسليم النفط الروسية.

وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي الواردات بلغ في مارس آذار 51.41 مليون طن، أي ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2023 تشر إليه سجلات رويترز للبيانات الجمركية.

ويفوق هذا 11.55 مليون برميل يوميا في مارس آذار 2024 و10.38 مليون برميل يوميا للفترة من يناير كانون الثاني حتى فبراير شباط.

وزاد وصول النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي مشتريات النفط الخام الصيني، في مارس آذار مع تخزين شركات التكرير والتجارة المستقلة تحسبا لمزيد من الإجراءات الأمريكية لتقييد الإمدادات المستقبلية.

وقالت إيما لي المحللة لدى شركة تحليل بيانات الناقلات فورتيكسا أناليتيكس إن بيانات تتبع الناقلات لشركتها تظهر أن واردات الصين من الخام المنقولة بحرا زادت إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، مدفوعة إلى حد كبير بوصول الخام الإيراني بوتيرة غير مسبوقة إلى منطقة شاندونغ.

وبشكل عام، انتعشت شحنات النفط الروسية على الرغم من أشد العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات موسكو النفطية والتي تم الإعلان عنها في يناير كانون الثاني، إذ شاركت الناقلات غير الخاضعة للعقوبات في النقل مستفيدة من ارتفاع أسعار الشحن.

وأظهرت البيانات أنه بالنسبة للربع الأول ككل، سجلت واردات النفط الخام 135.25 مليون طن، أو 10.97 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 15 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بتسجيل 9.16 مليون طن، وسجلت واردات الربع الأول 29.42 مليون طن بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.