وارن بافيت يحذّر: 5 عادات مالية تدمّر ثروتك

في زمن تتزايد فيه مغريات الإنفاق ويتسابق فيه الأفراد نحو مظاهر الثراء، يبرز صوت المستثمر الأسطوري وارن بافيت ليقدم نصيحة مالية ذهبية تبدو بسيطة ولكنها تحمل في طياتها خبرة عقود من النجاح الاستثماري: “لا تهدر أموالك على ما لا قيمة له”.

رغم بلوغه 94 عامًا وامتلاكه ثروة تتجاوز المليارات، لا يزال بافيت يعيش حياة متواضعة، ويصرّ على مبادئه التي يرى أنها صالحة لأي شخص يسعى لبناء مستقبل مالي مستقر. في ما يلي خمس عادات مالية شائعة يحذر بافيت من الوقوع فيها وفقا لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال إكسبريس» :

1- شراء السيارات الجديدة: نزيف مالي فوري

يشير بافيت إلى أن اقتناء سيارة جديدة فور الحصول على ترقية أو وظيفة جديدة هو خطأ شائع ومكلف. فالسيارة، حسب قوله، تفقد نسبة كبيرة من قيمتها بمجرد خروجها من صالة العرض، وقد تصل نسبة التراجع إلى 60% خلال خمس سنوات.

رغم ثروته الهائلة، لا يزال بافيت يقود سيارة Cadillac XTS موديل 2014، اشتراها بسعر مخفّض، ويؤكد بافيت أن السيارة وسيلة تنقل، وليست مقياسًا للنجاح.

2. فوائد بطاقات الائتمان

بافيت يصف ديون بطاقات الائتمان بأنها “مجزرة مالية” ، ويؤكد أنه “إذا كنت ذكيًا، فستكسب المال دون الحاجة إلى الاستدانة”.

ويُحذر بافيت من دفع الحد الأدنى فقط، لأن الفائدة المركّبة تستمر بالتراكم، مما يؤدي إلى ما يسميه “تأثير كرة الثلج” الذي يحوّل الدين إلى عبء ثقيل يصعب التخلص منه.

3. المقامرة واليانصيب

بالنسبة لبافيت، فإن اللجوء إلى الحظ بدلاً من العقل هو مضيعة مؤكدة للمال. يرى أن المقامرة وشراء بطاقات اليانصيب تسرق من الفرد الانضباط المالي والقدرة على الادخار، ولا تمنحه سوى وهم الثروة.

يقول بافيت “لا تضع أموالك في مكان يكون فيه الاحتمال ضدك”، هكذا يختصر بافيت موقفه الحازم.

4. امتلاك منزل أكبر من الحاجة: تبذير بحجم الطوب

رغم ثروته الطائلة، لا يزال بافيت يعيش في المنزل ذاته الذي اشتراه عام 1958. ويوضح أن المنازل الكبيرة تجرّ وراءها نفقات غير ضرورية، تشمل الضرائب والصيانة والخدمات، ما يثقل الكاهل دون فائدة حقيقية.

ويضيف: “المنزل للعيش، لا للمفاخرة”.

5- الاستثمارات المعقدة

من أبرز مبادئ بافيت الاستثمارية “لا تستثمر في شيء لا تفهمه”، حيث يشير إلى أن كثيرًا من المنتجات المالية المعقدة تبدو مغرية من حيث العوائد، لكنها تخفي وراءها مخاطر يصعب إدراكها. أي استثمار غير مفهوم جيدًا، بحسب بافيت، هو مقامرة مقنّعة.

1. أنفق بناءً على حاجتك، لا لمظهر اجتماعي.

2. لا تضع أموالك في أدوات لا تفهمها بالكامل.

3. وفّر أولًا، ثم استثمر، وأنفق من الفائض فقط.

النهج المالي الذي يتبناه وارن بافيت يصلح أن يكون خارطة طريق لكل من يسعى لتحقيق الاستقلال المالي. ومن أقواله : “لا تدّخر ما يتبقى بعد الإنفاق، بل أنفق ما يتبقى بعد الادخار”، وفي زمن التباهي الاستهلاكي، تبقى نصيحة بافيت دعوة للوعي والبساطة والانضباط.