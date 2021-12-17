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واشنطن: المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام

17 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2021 10:35 مساءً
واشنطن

واشنطن

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن مفاوضات عودة إيران والولايات المتحدة للامتثال للاتفاق النووي “لا تسير على ما يرام”، بمعنى أن واشنطن لا تلمس ما يبرر عودتها إلى الاتفاق.

وأضاف جيك سوليفان في ندوة عبر الإنترنت أن “الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين “انزعاجها لتقدم طهران في برنامجها النووي”.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق إن مفاوضات فيينا تمضي قدما في مسار “جيد”.

وعبر عن أمل بلاده في أن ينتهج الأوروبيون سلوكا “منطقيا” في فيينا، في وقت أكد دبلوماسيون أن أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، حيث ثمّن الوزير الإيراني دور بكين الداعم للمفاوضات، وشدد على أن طهران تنخرط فيها “بحسن نية” وأنها قدمت مبادرات لأجل التوصل إلى اتفاق في فيينا.

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