واشنطن: الميليشيات المدعومة من إيران تزعزع أمن العراق

أكدت الولايات المتحدة،الأربعاء ، أن الميليشيات المدعومة من إيران تزعزع أمن واستقرار العراق ، مطالبة الحكومة العراقية باعتقال الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية.

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس في بغداد.

وقالت السفارة الأميركية لدى العراق “الميليشيات الخارجة عن القانون التي يدعمها فيلق القدس الإيراني تواصل زعزعة استقرار العراق”.

4 صواريخ داخل المنطقة الخضراء

وأُطلقت، الثلاثاء، سبعة صواريخ على بغداد، سقط أربعة منها في المنطقة الخضراء، والبقية خارجها، حيث أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة خمسة مدنيين.

وأكد الجيش العراقي في بيان، أن أربعة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء في بغداد الثلاثاء، لافتاً إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة.

من جهته، أفاد مصدر أمني بأن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت على المنطقة الخضراء، وسقط بعضها قرب السفارة الأميركية.

ولاحقاً قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: “تبين أن عدد الصواريخ هو 7، أربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، أحدها سقط قرب مدينة الطب، وآخر عند باب حديقة الزوراء، والثالث انفجر في الجو، كما أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، وقد أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص، جميعهم من المدنيين”.

أول هجوم

وتضم المنطقة الخضراء مقر الحكومة العراقية وعدداً من السفارات الأجنبية، منها البريطانية والأميركية.

والهجوم هو الأول بعد إعلان البنتاغون خفض عدد القوات الأميركية في العراق بحلول 15 يناير 2021.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأميركية في أفغانستان من 4500 إلى 2500، وفي العراق من 3000 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد.