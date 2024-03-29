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واشنطن بوست: أمريكا تعتمد المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

منذ 34 دقيقة
مسؤولون أمريكيون

مسؤولون أمريكيون

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست (اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024)، أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علنا مخاوفه حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.

تقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وهي حليفتها منذ فترة طويلة.

وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالطمأنينة بالإفلات من العقاب.

    المصدر :
  • رويترز

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