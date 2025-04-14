واشنطن تتحرك لإنجاح اتفاق هدنة غزة قبل نهاية الشهر

أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء أنها ستضغط على إسرائيل للقبول بمقترح الهدنة الجديد في غزة حيث يسعى الوسطاء وأميركا للوصول إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي.

كما كشفت مصادر “العربية” أن الوسطاء في المرحلة قبل الأخيرة لصياغة اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى والذي يتضمن تجهيز اتفاق للإفراج عن الأسرى على مرحلتين وفق جداول زمنية محددة وبلورة تفاصيل حول دخول المساعدات وفتح المعابر فيما كشفت المصادر أيضا أن نقاش بقاء قادة حماس في غزة مؤجل لمرحلة لاحقة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بالرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) جون راتكليف في القدس، وفق ما أفاد بيان لمكتب نتنياهو.

وأكد ترامب ونتنياهو خلال لقائهما أيضاً أن هناك مفاوضات جديدة قيد الإعداد بهدف إطلاق سراح مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

وتوسطت الولايات المتحدة وقطر ومصر في اتفاق هش لإطلاق النار دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني).

واستمر وقف إطلاق النار حتى 18 مارس (آذار) حين استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية المكثفة على غزة.

وأتاحت الهدنة عودة 33 أسيراً إسرائيلياً، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية.