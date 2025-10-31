الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
واشنطن تتخلف عن حضور قمة المناخ وتضغط لتعطيل قرارات الشحن الدولي

منذ ساعتين
البيت الأبيض

أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة لن ترسل أي مسؤولين رفيعي المستوى إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 30” المقرر عقدها في البرازيل الأسبوع المقبل، ما خفّف من مخاوف عدد من قادة العالم بشأن احتمال سعي واشنطن لإفشال المحادثات. وتستضيف البرازيل القمة قبل انطلاق مفاوضات المناخ التي تستمر أسبوعين في مدينة بيليم الواقعة في قلب منطقة الأمازون.

وكانت واشنطن قد أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية بعد تلويحها باستخدام قيود على التأشيرات وعقوبات ضد الدول التي ستصوّت لصالح خطة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الشحن البحري. وأسهم هذا الضغط الأمريكي في دفع غالبية الدول داخل المنظمة البحرية إلى تأجيل قرار فرض تسعيرة عالمية للكربون على الشحن الدولي لمدة عام آخر.

وأعادت الإدارة الأمريكية تأكيد موقفها الرافض لجهود المناخ متعددة الأطراف، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن وصف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي أزمة المناخ بأنها “أكبر عملية خداع في العالم”، منتقداً الدول التي تبنّت سياسات بيئية اعتبر أنها “كلّفت شعوبها ثروات طائلة”. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب يفضّل التواصل المباشر مع قادة العالم حول قضايا الطاقة عبر صفقات تجارية واتفاقات دولية تركّز على الشراكات في مجال الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل قرار ترامب، الذي اتخذه في أول يوم من توليه منصبه، بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ المقرر تفعيل الخروج الأمريكي منه في يناير 2026، بالتزامن مع مراجعة وزارة الخارجية لمسار مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ما يعكس توجهاً واضحاً لإعادة تشكيل الدور الأمريكي في ملف المناخ العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

