واشنطن تتهم شركة أقمار صناعية صينية بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأمريكية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، شركة تشانغ قوانغ الصينية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأمريكية بشكل مباشر.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركة الأقمار الصناعية المرتبطة بالجيش الصيني تزود الحوثيين بصور لاستهداف السفن الحربية الأمريكية والسفن الدولية في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في إفادة صحفية دورية “بإمكاننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة تدعم بشكل مباشر هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المصالح الأمريكية”.