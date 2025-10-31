واشنطن تجهّز للضربة.. أهداف عسكرية في فنزويلا تحت المجهر

ذكرت تقارير إعلامية أميركية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت قائمة أهداف داخل فنزويلا، وأن توجيه ضربات عسكرية “قد يحدث في أي لحظة”، في إطار حملة موسعة تستهدف ما تقول واشنطن إنه “شبكات تهريب المخدرات” التابعة لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن مصادر مطلعة أن القرار بتنفيذ ضربات على منشآت عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية بات “قابلاً للصدور في أي لحظة”، مرجحة أن تتم الهجمات جوًا خلال “أيام أو حتى ساعات”، بهدف ضرب البنية الهرمية لعمليات التهريب.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإدارة الأميركية حدّدت بالفعل أهدافاً تشمل منشآت عسكرية، وموانئ ومطارات تستخدم – بحسب واشنطن – لتهريب المخدرات عبر فنزويلا وبحر الكاريبي. وأكد مسؤولون أميركيون للصحيفة أن أي عملية عسكرية محتملة ستبدأ بضربات جوية مركّزة على النقاط التي تشكل “حلقة وصل” بين عصابات التهريب والنظام الفنزويلي.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب لم يحسم بعد قرار تنفيذ عمليات برية، لكن البيت الأبيض يسعى لإرسال “رسالة حاسمة” إلى مادورو مفادها أن “الوقت قد حان للرحيل”. وفي السياق ذاته، كشف مصدر أن “وقت مادورو ينفد”، مشيراً إلى أن الرئيس الفنزويلي قد يجد نفسه “محاصراً بلا قدرة على الفرار من البلاد”، مضيفاً أن “أكثر من جنرال مستعد للقبض عليه وتسليمه”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، صعّد ترامب ضغوطه على كاراكاس، ورفع قيمة المكافأة مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار. كما عززت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا، إضافة إلى سفينة حربية مزوّدة بصواريخ بالقرب من سواحل ترينيداد وتوباغو، على بُعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود البحرية الفنزويلية.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بالتورط المباشر في عمليات تهريب المخدرات، وهو ما ينفيه الرئيس الفنزويلي، الذي اتهم واشنطن باستخدام “شعار مكافحة المخدرات” لتغيير نظام الحكم والسيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في بلاده. وقال في نداء مؤخراً: “لا نريد حرباً مجنونة، أرجوكم”.

يُذكر أن الجيش الأميركي ينفذ منذ مطلع سبتمبر سلسلة غارات جوية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ استهدفت قوارب يُعتقد أنها تابعة لشبكات تهريب مخدرات. وبحسب حصيلة لوكالة “فرانس برس” استناداً إلى بيانات أميركية، أسفرت عشر غارات أعلنت عنها واشنطن خلال الأسابيع الماضية عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً.