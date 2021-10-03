واشنطن تحذر بكين من خطر التسبب بعواقب "غير محسوبة"

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أنشطة بكين الاستفزازية غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وصرح الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “تشعر الولايات المتحدة بقلق شديد حيال أنشطة جمهورية الصين الشعبية العسكرية الاستفزازية قرب تايوان، والتي تزعزع الاستقرار وتحمل خطر التسبب (بعواقب) غير محسوبة وتقوّض السلم والاستقرار الإقليميين”.

التصريحات الأمريكية أتت تزامناً أيضاً، مع تنظيم فعاليات معرض تشوهاي الجوي في جنوب البلاد في وقت تسعى فيه بكين للتقيّد بالجدول الزمني لإعادة تجهيز جيشها للحروب الحديثة بحلول العام 2035.

كذلك عُرضت الطائرة المسيّرة “دبليو. زد – 7” المعدّة للتحليق على ارتفاع شاهق والمخصصة للاستطلاع والمراقبة البحرية، كما عُرضت المقاتلة “جاي – 16 دي” القادرة على التشويش على المعدات الإلكترونية.

وقال المحلّل العسكري سونغ تشونغ بينغ إن هاتين الطائرتين “ستضطلعان بدور كبير في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي”.