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واشنطن تدرج قائد «كتائب حزب الله» العراقية على قائمة الإرهاب

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أعلنت الإدارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، إدارج الأمين العام لـ«كتائب حزب الله» العراقية، أحمد الحمداوي، على قائمة الإرهاب.

ووصفت كل من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركتين الحمداوي، بأنه «إرهابي عالمي»، ونتيجةً لذلك، سيتم تجميد أي أصول يمتلكها في الولايات المتحدة الأميركية فيما سيمنع الأميركيون من التعامل معه، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تكثف الضغط على «كتائب حزب الله» وزعيمها، لارتباط الميليشيا بقتل متعاقد أميركي في العراق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكر ناثان سيلز، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة، خلال إفادة صحافية: «لا تزال (كتائب حزب الله) تشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات»، وفق وكالة «رويترز».
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية «كتائب حزب الله» منظمةً إرهابية في 2009.

المصدر الشرق الأوسط

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