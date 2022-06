واشنطن تدرس دعم أوكرانيا بطائرات "الشفرات القاتلة"

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات من دون طيار أميركية “قاتلة”، قادرة على حمل صواريخ موجهة متطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابات الروسية، ومواقع المدفعية من على بعد أميال.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية عن مسؤولين مطلعين على الأمر في الكونغرس، أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك، لكنهما أشارا إلى أن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الطائرات المعروفة باسم “Switchblades”، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية من المتوقع أن يناقشها الرئيس جو بايدن، الأربعاء.

وهناك نوعان مختلفان من هذا السلاح، واحد يستخدم ضد الأفراد والآخر يهدف لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

وتعد “Switchblades” (الشفرات) في الأساس قنابل ذكية آلية مجهزة بكاميرات وأنظمة توجيه ومتفجرات، بحيث تكون قادرة على الطيران لفترات معينة والبقاء في الجو قبل الاصطدام بهدفها.

ويمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائيا من على بعد أميال، كما يمكن توجيهها حول الأهداف حتى يحين وقت الضربة.

وتقول الشركة المصنعة إن الطراز المخصص لتدمير الدبابات يمكنه الطيران لمدة 40 دقيقة وما يصل إلى 50 ميلا.

Exclusive from @KenDilanianNBC @dandeluce @ckubeNBC The Biden admin is considering providing Ukraine with U.S.-made killer drones, guided missiles called Switchblades that can hit tanks, artillery from miles away.https://t.co/8CViSPlq05

— NBC Investigations (@NBCInvestigates) March 16, 2022