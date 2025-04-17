الخميس 19 شوال 1446 ﻫ - 17 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تدرس فرض عقوبات تمنع ديب سيك من شراء تكنولوجيا أمريكية

منذ 6 دقائق
علم اميركا

علم اميركا

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات من شأنها أن تمنع شركة ديب سيك الصينية من شراء تكنولوجيا أمريكية، كما تناقش منع الأمريكيين من الوصول إلى خدماتها.

وتسبب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي ديب سيك منخفض التكلفة في هزة للقطاع ودفع الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين لاتخاذ خطوات لمواجهة الشركة الصينية الناشئة ومنع وصول منتجات شركة صناعة الرقائق إنفيديا إليها.

وركزت ضوابط التصدير الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، إذ يهدف المسؤولون الأمريكيون إلى منع بيع أكثر الرقائق تقدما إلى الصين في محاولة للحفاظ على صدارة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتحركت إدارة ترامب هذا الأسبوع لتقييد بيع إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وحذرت إنفيديا أمس الثلاثاء من خسارة قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت واشنطن قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش-20) إلى الصين.

ولم ترد شركة ديب سيك والبيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية بعد‭ ‬على طلبات للتعليق.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
    الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تلغي منحتين لجامعة هارفارد
    علم كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية تنتقد نشر أمريكا لقاذفة استراتيجية في جارتها الجنوبية

    الأكثر قراءة

    الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
    بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان
    نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
    فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!
    مسيرة تابعة لحزب الله
    كيف تدخل قطع "الدرونز" إلى لبنان ويستغلها حزب الله؟