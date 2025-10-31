واشنطن تستأنف التجارب النووية بعد 33 عامًا من التجميد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستأنف التجارب النووية، في إعلان أثار تساؤلات حول احتمال عودة واشنطن إلى الاختبارات النووية تحت الأرض للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة.

وتجنب ترامب الرد بشكل مباشر عند سؤاله عن طبيعة التجارب المرتقبة، مكتفيًا بالقول للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلته إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا:

“ستعرفون ذلك قريبًا جدًا، لكننا سنجري بعض الاختبارات… الدول الأخرى تفعل ذلك، وإذا كانوا سيفعلون ذلك، فسنفعلها نحن”.

وكان ترامب قد أعلن الخميس عبر منصة “تروث سوشيال” أنه أصدر أوامر فورية للجيش الأمريكي لاستئناف التجارب النووية بعد وقف دام 33 عامًا، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة تحذيرية واضحة لكل من الصين وروسيا، اللتين تتهمهما واشنطن بتطوير برامج نووية متقدمة.

وجاء الإعلان بينما كان ترامب على متن المروحية الرئاسية “مارين وان” في طريقه إلى بوسان بكوريا الجنوبية لعقد جولة من المفاوضات التجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما زاد من حساسية التوقيت والتأثير السياسي للقرار.