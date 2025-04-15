واشنطن تشترط التحقق من تخصيب اليورانيوم والأسلحة للاتفاق مع طهران

قال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الاثنين “سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك”.

وتكثف إيران جهودها الدبلوماسية لتسوية خلافها مع الغرب بشأن نشاطها النووي وتخفيف الضغط على اقتصادها الذي يئن تحت وطأة العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن البلاد ستستقبل هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وتقول إيران والولايات المتحدة إنهما أجرتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان الأسبوع الماضي، واتفقتا على الاجتماع مجددا يوم السبت في إطار حوار يهدف إلى تسوية الخلاف المتصاعد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. وتقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف البرنامج النووي الإيراني، وقال أمس الأحد إنه التقى بمستشارين بشأن إيران ويتوقع قرارا سريعا.