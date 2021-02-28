واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل" بسبب هذا القرار الإيراني

أعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن “خيبة أمل” إزاء رفض إيران الانخراط في مفاوضات حول برنامجها النووي.

وأكد البيت الأبيض أن “واشنطن مستعدة للانخراط في مفاوضات دبلوماسية مع طهران من خلال مجموعة خمسة زائد واحد”.

واعتبرت طهران، الأحد، أن الوقت “غير مناسب” لاجتماع بشأن الاتفاق النووي، ردا على طرح أوروبي لعقد لقاء غير رسمي للبحث في سبل إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا العام 2018.

وجاء في بيان للمتحدث الإيراني سعيد خطيب زاده “نظرا إلى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق)، تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة”.