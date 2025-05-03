واشنطن تشن 6 غارات جديدة على مواقع للحوثيين في مأرب

شنت طائرات أمريكية اليوم السبت، 6 غارات على ثكنات للحوثيين في مديرية مدغل بمأرب.

وكانت مصادر “العربية” و”الحدث” قد قالت في وقت سابق إن 24 غارة أميركية استهدفت، فجر السبت، مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، منها 10 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف والجوف.

وذكرت المصادر أيضاً أن انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة اليمنية صعناء.

هذا وأفادت وسائل إعلام حوثية أن غارة أميركية استهدفت بني حشيش في صنعاء، و3 غارات على مديرية حرف سفيان شمالي عمران.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع 4 غارات أميركية على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف في الحديدة.

يأتي ذلك فيما تواصل جماعة الحوثي احتجاز نحو 15 سفينة في ميناء رأس عيسى، وذلك رغم قصف الولايات المتحدة للميناء في 17 أبريل الماضي.

ووفق وسائل إعلام محلية يمنية، طلبت جماعة الحوثي هذه السفن بالتوجه إلى الأرصفة المجاورة لإفراغ المشتقات النفطية بطرق بدائية وذلك رغم الحظر الأميركي على شحن الوقود للموانئ الخاضعة للحوثيين.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة الأميركية منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.