واشنطن تطالب بتحقيق شفاف حول مجزرة مدرسة الأونروا في غزة

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحفيين إن واشنطن تتواصل مع إسرائيل بشأن هجوم على مدرسة في قطاع غزة اليوم الخميس، مضيفا أن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تتحلى بشفافية كاملة في الإعلان عن الهجوم.

وقصفت إسرائيل مدرسة في القطاع الفلسطيني اليوم الخميس بما وصفتها بأنها غارة جوية محددة الهدف على 30 من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل المدرسة، وذكر مسؤول من حماس أن 40 شخصا استشهدوا منهم نساء وأطفال كانوا يلوذون بالمدرسة.

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وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.