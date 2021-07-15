الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تعرض "مكافأة مليونية".. على خلفية الهجمات السيبرانية

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 3:30 مساءً
قراصنة - تعبيرية

قراصنة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

خصصت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد هوية أي شخص يشارك في نشاطات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.

وكانت الخارجية الأميركية قد ذكرت قبل نحو أسبوع، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المؤسسات الأميركية، من بينها جهات حكومية، في الآونة الأخيرة.

أضافت حينها المتحدثة باسم الخارجية، جين ساكي، أن “هجمات الفدية ليست جديدة، إنما الجديد هو الانخراط رفيع المستوى الذي تشهده من مسؤولي الأمن الحكومي لدينا، والحكومة الروسية وخبراء الهجمات الإلكترونية”.

وتابعت: “يحتفظ الرئيس بالحق في الرد على أي شبكات فدية وتلك التي تؤويها. لا تزال هذه هي سياسته”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي