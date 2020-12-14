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واشنطن تندد بـ”الإعدام الوحشي” غير المبرر للصحافي الإيراني المعارض

منذ 48 ثانية
روح الله زام

روح الله زام

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اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن واشنطن تندد بقوة بـ”الإعدام الوحشي غير المبرر للصحفاي الإيراني المعارض روح الله زام”.

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على زام، مدير قناة “آمد نيوز” على “تلغرام”، بتهمة “تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح يوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زام.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى، بحسب RT.

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