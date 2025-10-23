الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن توسع حملتها ضد تهريب المخدرات بقصف سفينتين شرق المحيط الهادي

منذ ساعتين
مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)

مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الجيش الأمريكي نفذ ضربتين جويتين استهدفتا سفينتين في شرق المحيط الهادي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بعمليات تهريب مخدرات. وتعد هذه الضربات جزءًا من توسيع حملة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام القوة العسكرية في مكافحة تجارة المخدرات عبر البحار.

وأوضح هيجسيث أن الهجوم الأول نُفذ الثلاثاء وأسفر عن مقتل شخصين، بينما استهدفت الضربة الثانية يوم الأربعاء سفينة أخرى في المنطقة وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وأضاف أن الاستخبارات الأمريكية رصدت السفينة الأولى أثناء إبحارها في مسار معروف بتهريب المخدرات، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية أو أدلة على ذلك.

ونشر الوزير مقطعًا مصورًا على منصة “إكس” يُظهر لحظة انفجار إحدى السفينتين بعد استهدافها.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من العمليات المماثلة في البحر الكاريبي، حيث نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن سبع ضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا. وواجهت هذه الحملة انتقادات من دول في المنطقة مثل فنزويلا وكولومبيا بسبب توسع النشاط العسكري الأمريكي في محيطهما.

وفي تعليق من البيت الأبيض، أكد الرئيس ترامب أن لإدارته “السلطة القانونية الكاملة” لتنفيذ هذه الضربات، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى “حماية الأمريكيين وإنقاذ الأرواح”.

لكن خبراء قانونيين أعربوا عن شكوكهم في مبررات استخدام الجيش بدلًا من خفر السواحل، الجهة المختصة عادة بعمليات مكافحة التهريب في المياه الدولية، ودعوا إلى اعتماد وسائل أقل عنفًا قبل اللجوء إلى القصف.

وتأتي الضربات في ظل تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي، حيث نشرت واشنطن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرات “إف-35” وغواصة نووية ونحو 6500 جندي لدعم عمليات المراقبة البحرية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس يصل إلى مطار بن غوريون في اللد، إسرائيل، 21 أكتوبر 2025. رويترز
مسؤولون أميركيون يزورون تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار ومراقبة نتنياهو
لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتيم دولجوبيات خلال أولمبياد باريس الصيفي-رويترز
إندونيسيا تصر على حظر لاعبي الجمباز الإسرائيليين وسط انتقادات دولية
النفط
أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات أمريكية على أكبر شركتين روسيتين

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المحروقات
تراجع جديد في أسعار المحروقات..