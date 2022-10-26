واشنطن: روسيا تقدّم نصائح لإيران في كيفية التعامل مع الاحتجاجات

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تعتقد أن روسيا “ربما تقدم نصائح” لإيران حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية، مهسا اميني، بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

المتحدثة، كارين جان بيار، قالت إن البيت الأبيض “قلق حيال إمكان تقديم موسكو نصحًا لإيران حول أفضل وسيلة للتعامل مع الاحتجاجات، مستفيدة (…) من الخبرة الواسعة في قمع المعارضين”.

وفي الذكرى الأربعين لمقتل أميني، على يد ما يعرف بـ”شرطة الآداب”، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تضامن الولايات المتحدة مع عائلتها، وعن الالتزام بدعم الشعب الإيراني، وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء إيران.

في هذا السياق، أعلن بلينكن عن فرض وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات على 14 فردًا وثلاثة كيانات، “مما يدل على التزامنا باستخدام جميع الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية على جميع المستويات” على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي في بيان صادر عنه.

كما شدد في بيانه على أن “الولايات المتحدة تلتزم بالعمل على تعزيز العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وستستمر في إيجاد طرق لدعم الشعب الإيراني أثناء احتجاجه السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أنها ستواصل فرض تكاليف على الأفراد والكيانات في إيران الذين ينخرطون في القمع الوحشي ضد الشعب الايراني”.