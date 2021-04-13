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واشنطن وموسكو.. هذا ما توقعته المخابرات الامريكية حول مستقبل العلاقة بين البلدين

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 10:04 مساءً
المخابرات الأمريكية

المخابرات الأمريكية

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توقعت المخابرات الأمريكية بأن “روسيا ستواصل محاولاتها لتقويض نفوذ الولايات المتحدة وإضعاف التحالفات الغربية”.

وأشارت وكالة الاستخبارت المركزية في تقريرها السنوي إلى أن “واشنطن تعتقد أن روسيا ليست مهتمة بنزاع مسلح مباشر مع الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نتوقع من موسكو أن تواصل التعاون البراغماتي مع واشنطن بشروطها الخاصة، وأن روسيا لا تريد صراعا مباشرا مع القوات الأمريكية”.

وتابعت: “موسكو ستواصل استخدام تكتيكات مختلفة هذا العام لتقويض النفوذ الأمريكي، وتطوير معايير وشراكات دولية جديدة، وتقسيم الدول الغربية وإضعاف التحالفات الغربية”.

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