والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الجمعة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

هذا وانتشر فيديو لوالدة زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف، تناجي في مقطع فيديو سجلته من وسط غزة.

وبصوت متقطع ودموع قالت إليزابيث النكلة مستنكرة دعوة إسرائيل سكان شمال غزة لإخلاء منازلهم: “سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي”.

كما أضافت في الفيدو الذي نشره يوسف على حسابه في تويتر: “مليون شخص دون طعام أو ماء، وهم (الجيش الإسرائيلي) يقصفونهم، أين سنضعهم؟ أين الإنسانية؟”.

فيما كتب رئيس الوزراء الأسكتلندي: “ها هي إليزابيث النكلة.. والدة زوجتي”.

وأضاف: “على غرار غالبية سكان غزة، إليزابيث لا علاقة لها بحماس. لقد طُلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه”.