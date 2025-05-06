والد إيلون ماسك يكشف حقيقة الخلاف بين نجله وترامب

كشف إيرول ماسك، والد رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، تفاصيل تتعلّق بعلاقة ابنه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيّما مع تداول معلومات عن خلاف بين الرجلين مع مغادرة ماسك البيت الأبيض.

ونفى ماسك، وجود أي خلاف بينهما، قائلًا: “ذلك غير صحيح على الإطلاق، ولم يُطلب منه مغادرة البيت الأبيض. إنّ إيلون كان متعاقدًا لفترة محدّدة وقد انتهت بكل بساطة، إذ لا يمكن لشخص من القطاع الخاص أن يعمل داخل البيت الأبيض لأكثر من 130 يومًا”.

كما أكّد أنّ “العلاقة بين ترامب وإيلون لا تزال جيدة جدًّا”، مضيفًا: “لا تصدّقوا الإعلام، فهم ينشرون الأكاذيب وما يحلمون به”.

علاقة الأب بابنه: بين الماضي والحاضر

وعن علاقته الشخصية بإيلون، تحدّث الوالد بصراحة عن توتر سابق، قائلًا: “لقد طلب مني أن ننتقل للعيش في أمريكا، فذهبنا ولم نحبّها وعدنا إلى جنوب أفريقيا، وكان ذلك سببًا لغضبه الكبير، وحينها قال إنّه لن يتحدث معنا مجددًا”، لكنّه عاد ليؤكّد أنّ العلاقة في الوقت الراهن “طبيعية جدًّا”.

نصيحته الوحيدة لإيلون

رغم شهرة إيلون ماسك الواسعة، لم يرَ والده حاجة لإعطائه نصائح كثيرة، لكنّه قال إنّ إيلون “يقوم بعمله بشكل ممتاز، والنصيحة الوحيدة التي أقولها له: عليك أن تحصل على قسط كافٍ من النوم، وألّا تُرهق نفسك”.

وأضاف: “لدينا بالفعل كل شيء، لذلك لا نحتاج إلى المزيد من المال، فقط أقلق بشأن ضرورة أن يحصل على ما يستحق من الراحة، وخلاف ذلك، ليس لدينا أي مشكلة حقًّا، فيما المشكلة الكبرى التي واجهتنا كانت زفاف ابنتي، لأنه أراد منها أن تؤجّل الزفاف إلى أغسطس، وهي تريد الزواج الآن. لقد كان عدم تمكّنه من الحضور أمرًا مؤسفًا”.

هل يبالغ إيلون؟ أو أنه سابق لعصره؟

وردًّا على سؤال حول طموح إيلون الضخم، قال الأب إنّ ابنه قال بنفسه إنّه كان يتمنّى أن تصل “سبيس إكس” إلى هذا المستوى قبل 7 أو 8 سنوات… بالنسبة له، هو متأخر عن الجدول الزمني، لذلك يعمل بشكل كبير كي يتمكن من اللحاق بما فاته.

بوتين؟ لا أُعجب به… ولكن

وفي جزء سياسي من الحوار، نفى والد ماسك أن يكون “معجبًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وفق ما تمّ تداوله مؤخرًا في الصحافة العالمية.

وأوضح: “لا أُعجب ببوتين، لكن يمكنني القول إنّه يفرض نوعًا من الاحترام، لقد بقي في الحكم لفترة طويلة، ولا يُوقع نفسه في المشاكل كثيرًا، يتحدث بشكل جيد جدًّا، وبالتالي فهو يُمثّل دولة مهمة”.

وتابع: “كما أنّه لا يسمح لبلاده بأن تتحوّل إلى فوضى متعددة الثقافات مثل الدول الأخرى، لذا قد أقول إنّه بعد مئة عام، ربما تصبح روسيا الدولة التي يرغب معظم الناس في العيش فيها”.

ما رأي إيلون ماسك ببوتين إذًا؟

وعندما سُئل عن رأي إيلون في بوتين، أجاب بلهجة “رجل الأعمال”، فردّ بالقول: “نحن روّاد أعمال مستقلون نرى السياسيين على حقيقتهم، فهم يأتون ويذهبون، لذا، تحاول أن تتعاون معهم ما داموا في مناصبهم، وعندما يأتي شخص آخر نحاول أن نتعاون معه كذلك… ذلك كل ما في الأمر”.