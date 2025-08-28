الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
وثائق تكشف خطة وزارة الصحة الفرنسية لمواجهة صراع محتمل

منذ ساعة واحدة
إحدى مستشفيات فرنسا - رويترز

ذكرت صحيفة “لو كانار أونشانيه” أنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن وزارة الصحة الفرنسية وجّهت تحذيرًا للوكالات الإقليمية للصحة بضرورة الاستعداد لمواجهة أزمات محتملة خلال العام المقبل، وذلك في تقرير بعنوان “وزارة الصحة تعبئ المستشفيات للحرب”.

ودعت الوزارة المسؤولين الصحيين الكبار – حسب الصحيفة- إلى التأكد من أن النظام الصحي جاهز، بحلول مارس القادم، لمواجهة “تعبئة كبرى”.

وطلبت وزيرة الصحة كاثرين فوترن، إنشاء مراكز طبية متخصصة في إصابات الحرب، تُفعل في حال نشوب صراع، وأن تقع هذه المراكز بالقرب من المحطات والمطارات، ويجب أن تكون قادرة على استقبال 100 جريح يوميا، وحتى 250 جريحا لمدة ثلاثة أيام خلال “ذروة النشاط”.

ويمكن أن تُستخدم فرنسا بفضل موقعها الجغرافي، في إطار صراع أوروبي، كقاعدة خلفية لتحالف دولي، وفقا للصحيفة، لذا ترغب الحكومة في أن تكون المستشفيات الفرنسية جاهزة لاستقبال آلاف الجنود الأجانب الذين قد يمرون عبر فرنسا.

وجاء في المذكرة، بحسب الصحيفة “هؤلاء الرجال الشبان والقادرون على القتال سيحتاجون إلى الرعاية الطبية، لكن بشكل أساسي إلى إجراءات وقائية مثل الفحص والتلقيح”.

واعتبرت فوترن ردا على ما نشرته الصحيفة، لقناة “بي أف أم” أن هذه المذكرة تعد “جزءا من الاستعداد المسبق، مثل المخزونات الاستراتيجية لمكافحة الأوبئة. لم أكن في المنصب وقت جائحة كوفيد-19، تذكروا، ولم تكن هناك كلمات قاسية بما يكفي لوصف عدم جاهزية البلاد”.

وأردفت: “من الطبيعي تماما أن تتوقع البلاد الأزمات وعواقب ما يحدث، فهذا جزء من مسؤولية الإدارات المركزية”.

    المصدر :
  العربية

