وثائق جديدة تفجر مفاجأة حول منفذ تفجير مدينة ناشفيل الأمريكية

تتوالى المفاجأت التي تتعلق بفك لغز التفجير الذي وقع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وفي أحدث مفاجأة تم الكشف عنها أنه قبل عام من تفجير أنتوني وارنر لقنبلة في وسط مدينة ناشفيل في يوم عيد الميلاد، زارت الشرطة منزله بعد أن أبلغت صديقته أنه كان يصنع قنابل في مقطورة عربة سكن متنقلة في منزله، وفقًا لوثائق حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”.

لكن رجال الشرطة قالوا إنهم لم يتمكنوا من لقائه وقتها، أو رؤية ما بداخل عربة سكن متنقلة.

ففي 21 أغسطس 2019، طلبت صديقة وارنر حضور الشرطة إلى منزلها لتشتكي لهم صديقها، حيث قالت إنها باتت تعتقد أن حياتها مهددة وهي برفقته.

وتم استدعاء الضباط إلى منزل باميلا بيري، بعد الحصول على تقرير من محاميها بأنها تهديد بالانتحار، حسبما ذكرت إدارة شرطة العاصمة ناشفيل الثلاثاء في بيان.

وقال تقرير للشرطة إن المحامي ريموند ثروكمورتون أخبر الضباط في ذلك اليوم أنه يمثل أيضًا وارنر.

وعندما وصل الضباط إلى منزل بيري، قالت الشرطة إنه كان لدى صديقته مسدسان من دون حمولة بينما كانت على الشرفة.

باميلا بيري قالت للشرطة إن تلك الأسلحة تخص “توني وارنر”، ولم تعد تريدها في المنزل بعد الآن.

وتم نقل بيري، لإجراء تقييم نفسي بعد التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية عبر الهاتف.

بعدها تبين أن بيري كانت لديها مخاوف بشأن سلامتها، واعتقدت أن وارنر قد يضرها.

وكان المحامي أيضا في مكان الحادث في ذلك اليوم، وقال للضباط إن وارنر “كثيرا ما يتحدث عن الجيش وصنع القنابل”.

وقال أيضا إن ” وارنر يعرف ما يفعله وهو قادر على صنع قنبلة”.

ثم توجهت الشرطة إلى منزل وارنر ، الذي يقع على بعد 1.5 ميل (2.4 كيلومتر) من منزل بيري ، لكنه لم يرد على الباب عندما طرقوا عدة مرات.

وقال التقرير إنهم رأوا عربة سكن متنقلة في الفناء الخلفي، لكن الساحة كانت محاطة بسياج ولم يتمكن الضباط من رؤية السيارة من الداخل.

وكشف التقرير كذلك إن هناك أيضا “عدة كاميرات أمنية وأسلاك مثبتة بعلامة إنذار على الباب الأمامي” للمنزل.

لكن بيان الشرطة ذكر وقتها إن الضباط “لم يروا أي دليل على جريمة وليس لديهم سلطة دخول منزله أو ممتلكاته المسيجة”.

بعد أن زار الضباط منزل وارنر في أغسطس الماضي، تم تسليم وحدة الأجهزة الخطرة في قسم الشرطة نسخة من تقرير الشرطة، بينما قال المحامي إنه لم يقل للشرطة إنهم لا يستطيعون تفتيش السيارة.

وقالت الشرطة إنه بعد يوم من زيارة الضباط لمنزل وارنر، تم إرسال تقرير الشرطة ومعلومات تحديد الهوية حول وارنر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقق من قواعد بياناته.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت إدارة الشرطة: “أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم فحصوا ممتلكاتهم ولم يعثروا على أي سجلات عن وارنر على الإطلاق”.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، داريل ديبوسك ، لصحيفة The Tennessean ، إن الوكالة أجرت فحصًا قياسيًا للسجلات بين الوكالات.

وقالت إدارة الشرطة بعد ستة أيام، “أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جميع فحوصات وزارة الدفاع على وارنر كانت سلبية”.

قالت الشرطة إنه لم ترد معلومات أخرى عن وارنر إلى الإدارة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أغسطس 2019.

وقال البيان “لم يكن هناك أي دليل في أي وقت على اكتشاف جريمة ولم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي”.

كان اعتقال وارنر الوحيد بتهمة تتعلق بالماريوانا عام 1978.

ولم يكشف المحققون عن الدافع وراء تفجير يوم عيد الميلاد ولم يتم الكشف عن سبب اختيار وارنر لذلك لموقع بالتحديد، الذي دمر جزئيا مبنى شركة اتصالات AT&T.