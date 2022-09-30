وثائق مسربة.. أوامر عسكرية بمواجهة الاحتجاجات "بلا رحمة"

مع دخول الاحتجاجات الغاضبة في إيران أسبوعها الثاني، كشفت وثائق رسمية مسربة إصدار أوامر عسكرية لمواجهتها “بلا رحمة”.

فقد أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة، في بيان أن تلك الوثائق كشفت خطة السلطات الإيرانية “لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن”.

كذلك أشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية “للقوة المميتة” والأسلحة النارية في مواجهة التظاهرات.

وذكرت أنها سجلت 52 قتيلا خلال الاحتجاجات حتى الآن، لكنها أوضحت أنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية “أعلى من ذلك بكثير”.

يذكر أن التظاهرات اندلعت إثر وفاة الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن بعد تعرضها للضرب من قبل شرطة “الأخلاق” لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة “مناسبة”، الأمر الذي نفته السلطات، زاعمة أن صحتها كانت سيئة، وأنها تعاني من مشاكل سابقة.

إلا أن عائلتها نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ابنتهم لم تكن تعاني من أي مشكلة صحية، قبل توقيفها من قبل الشرطة الدينية.

يذكر أن أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

فيما لم يبلغ الأطباء الأسرة بتفاصيل حالة ابنتهم، كما لم يتمكن أي من عائلتها من الاطلاع على أشعة مقطعية لها.

وكانت وفاتها أشعلت نار الغضب في إيران، حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام، ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.

وشكلت التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص “حسب رويترز” في حملات قمع ضد المتظاهرين.