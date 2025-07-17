وثيقة: إندونيسيا جمعت 2.2 مليار دولار من صكوك دولارية

أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس بأن إندونيسيا جمعت 2.2 مليار دولار من صكوك مقومة بالدولار.

وأظهرت الوثيقة أن البلاد جمعت 1.1 مليار دولار من صكوك لأجل خمس سنوات بعائد 4.550 بالمئة و1.1 مليار دولار أخرى من صكوك خضراء لأجل 10 سنوات بعائد 5.2 بالمئة.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من متحدث باسم الحكومة قبل ساعات العمل يوم الخميس.

جاء إصدار الصكوك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا يوم الثلاثاء يتضمن فرض رسوم جمركية 19 بالمئة على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من إندونيسيا، انخفاضًا من 32 بالمئة اقترحها في وقت سابق من العام.

وقال متحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لصحفيين يوم الأربعاء إن الاتفاق التجاري تم التوصل إليه بعد “معاناة غير عادية” في المفاوضات التي أسفرت عن تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة.

وخفض البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وهو رابع خفض منذ سبتمبر أيلول، وقال إن الاتفاق على تعديل الرسوم الجمركية إيجابي للاقتصاد في ظل ضعف نشاط التجارة العالمية وتباطؤ الطلب المحلي.

وفي اليوم نفسه، ارتفعت الأسهم الإندونيسية إلى أعلى مستوياتها في شهر، واستقرت الروبية بعد قرار البنك المركزي.

وأظهرت الوثيقة أنه من المقرر إدراج الصكوك في كل من بورصة سنغافورة وناسداك دبي.

ومن المقرر تصنيف الصكوك بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية السيادية لإندونيسيا عند “Baa2″ من موديز و”BBB” من ستاندرد اند بورز و”BBB” من فيتش.

وأظهرت الوثيقة أن إندونيسيا ستستخدم العائدات لتلبية جزء من متطلبات التمويل العامة، على أن تستخدم عائدات الصكوك الخضراء للتمويل أو إعادة التمويل في مصادر إنفاق مؤهلة لذلك.

واضطلع دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي بدوري المنسقين المشتركين للصكوك الخضراء.

وأفات الوثيقة بأن بنك أوف أمريكا ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي ومانديري سيكيوريتيز قاموا بأدوار مديري الدفاتر، فيما اضطلع بي.آر.آي داناريكسا سيكوريتاس وتريميجا سيكوريتاس إندونيسيا بدوري مديري الاكتتاب المشتركين.