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ودع نجله قبل شهر.. استشهاد الداعية وائل الزرد بقصف إسرائيلي على غزة

منذ 23 دقيقة
الداعية وائل الزرد ونجله براء

الداعية وائل الزرد ونجله براء

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استشهد الداعية الفلسطيني المعروف الدكتور وائل محيي الدين الزرد صباح (الإثنين 16-10-2023) بعد يومين من مكوثه بالعناية المركزة، عقب استهداف الطائرات الإسرائيلية منزله بمدينة غزة.

وجرى نقل الدكتور وائل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات غزة قبل يومين جراء تعرض منزله لقصف إسرائيلي عنيف.

وكان الداعية الفلسطيني قد ودع نجله الشاب براء، والذي استشهد في الثالث عشر من سبتمبر أي قبل حوالي شهر، بعد استهدافه بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

الدكتور وائل محيي الدين الزرد

ولد الداعية الزرد في 24 ديسمبر 1972، ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج وله ثمانية أبناء.

حصل الدكتور وائل الزرد على شهادة الماجستير في علم الحديث عام 2001، ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة.

وكان أستاذا جامعيا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وعمل سابقا في جامعة القدس المفتوحة، والجامعة الإسلامية في غزة.

تولى إمامة المسجد العمري الكبير بمدينة غزة، ومسجد المحطة بحي الدرج.

وكان الدكتور الزرد نعى نجله براء بكلمات مؤثرة على “فيسبوك” قال فيها:

“واللهِ ما ندمنا على استشهاد ابننا البراء وواللهِ لنُكملنَّ المشوار بعده، ولنسيرَنَّ في طريق الحق والقوة والحرية، حتى نُحررَ ثرَى الوطن، مِن دنس المُحتلين الظالمين، ومَن يَعش سَيرى بإذن الله”.

وقبل أسابيع، ارتقى ابنه براء بعد إصابته بقذيفة أطلقتها عليه قوات الجيش الإسرائيلي برفقة آخرين على السياج الأمني شرق غزة، خلال مشاركته بفعاليات الشباب الثائر نصرة للأقصى.

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