وزارة الاستثمار السعودية تنظم منتدى سعودياً سورياً للاستثمار في دمشق

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستنظم منتدى استثماريا سعوديا سوريا في دمشق بهدف استكشاف آفاق التعاون وتوقيع اتفاقات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة.

ولم يحدد البيان موعدا لعقد هذا المنتدى.

وجاء في البيان أنه “في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا… وزارة الاستثمار تنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص”.

وأضاف أن المنتدى “يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.