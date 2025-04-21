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وزارة الاقتصاد الروسية تخفض توقعاتها لسعر خام برنت بنحو 17%

منذ 52 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 21\4\2025، أن وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت لعام 2025 بنحو 17 بالمئة عن توقعاتها في شهر سبتمبر\أيلول لما سيكون عليه السعر هذا العام.

وقالت الوكالة إن الوزارة تعتقد في السيناريو الأساسي للتوقعات الاقتصادية لعام 2025 أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 68 دولارا تقريبا للبرميل، انخفاضا من 81.7 دولار للبرميل عما افترضته في توقعاتها في سبتمبر\أيلول.

وتتوقع الوزارة أن يبلغ سعر خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي في روسيا، 56 دولارا للبرميل مقابل 69.7 دولار للبرميل الذي استندت إليه روسيا في ميزانيتها لعام 2025.

ونقلت الوكالة عن ممثل للوزارة قوله “نعتقد أن هذا تقدير متحفظ إلى حد ما”.

ويحتل سعر نفط الأورال الخام أهمية بالغة في ميزانية الدولة، حيث تُشكل عائدات النفط والغاز ثلث إجمالي إيرادات الميزانية.

ونبه البنك المركزي الروسي في وقت سابق من أبريل\نيسان بأن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي.

انخفضت أسعار الأورال في أوائل أبريل\نيسان إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، لتتداول عند حوالي 53 دولارا للبرميل، وجرى تداولها دون 60 دولارا الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة أيضا أنها لا تتوقع مخاطر ركود كبيرة بسبب الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتوقع نموا اقتصاديا عالميا هذا العام يزيد قليلا عن اثنين بالمئة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن ممثل الوزارة قوله “لا يزال العالم أوسع من الولايات المتحدة، لذلك سيتم إعادة توجيه بعض التدفقات”.

وأبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.5 بالمئة، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 7.6 بالمئة من 4.5 بالمئة سابقا.

وقالت أيضا إنها تتوقع أن يكون الروبل أقوى قليلا مما افترضته في وقت سابق، بمتوسط ​​94.3 روبل مقابل الدولار هذا العام، في حين كانت التوقعات السابقة 96.5 روبل.

    المصدر :
  • رويترز

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