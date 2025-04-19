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وزارة الحج والعمرة السعودية: لا حج بلا تصريح

منذ 12 دقيقة
الحجاج على صعيد عرفات

الحجاج على صعيد عرفات

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شددت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس” على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج 2025 على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الحجاج.

البيان ذاته قال إن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج من دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق البلاد، وإبلاغ السلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.

ونوّهت الوزارة بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025)، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

    المصدر :
  • العربية

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