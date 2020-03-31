وزارة الخارجية الأميركية: وفاة دبلوماسي في الوزارة إثر إصابته بكورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، عن وفاة مسؤول في الوزارة، اليوم الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم يكشف وزير الخارجية عن هوية المسؤول الذي مات، لكنه أضاف أن هناك موظفين آخرين مصابون بالفيروس داخل الوزارة، فضلا عن إصابة عدد من الموظفين الملحقين بسفارات وقنصليات الولايات المتحدة الـ220 حول العالم بحسب شبكة “سي.إن.بي.سي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أنه إذا تم تخفيض عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى نحو 100 ألف وفاة، فإن ذلك يعد “عملًا جيدًا”، بحسب وصفه.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه بناء على بعض التوقعات، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سيؤدي لوفاة 100 إلى 200 ألف شخص، مضيفًا “إذا استطعنا تخفيض الرقم إلى 100 ألف، وهذا رقم فظيع، وربما أقل، فهذا يعني أننا جميعًا نقوم بعمل جيد جدًا”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس، بعدما تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3170، فضلا عن 164 ألفا و266 إصابة مسجلة بينما تعافى من المرض 5507.