وزارة الخزانة الأميركية تقر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إن الولايات المتحدة أقرت عقوبات جديدة ذات صلة بروسيا تستهدف أفرادا وكيانات في روسيا والصين وتركيا والإمارات.

وفي وقت سابق نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية قوله الثلاثاء إن الصادرات الأوكرانية عبر ممر البحر الأسود البديل قد تقفز إلى خمسة ملايين طن في ديسمبر\كانون الأول من 3.8 مليون في نوفمبر\تشرين الثاني.

وفتحت أوكرانيا الممر على امتداد الساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا في أغسطس\آب بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو تموز وهددت بمعاملة جميع السفن كأهداف عسكرية محتملة.

وقال نائب وزير البنية التحتية يوري فاسكوف للدبلوماسيين الأجانب إن أوكرانيا صدرت مليوني طن من البضائع في أكتوبر\تشرين الأول و280 ألفا في سبتمبر\أيلول عبر الطريق البديل.

وأضاف أن الحد الأقصى لحجم البضائع المصدرة عبر الممر الذي توسطت لفتحه الأمم المتحدة بلغ 4.2 مليون طن في أكتوبر\تشرين الأول 2022.

وتابع أن 241 سفينة صدرت 8.6 مليون طن من البضائع منها ستة ملايين من السلع الزراعية منذ بدء تشغيل الممر البديل في أغسطس\آب.

وارتفع عدد السفن من 52 في أكتوبر\تشرين الأول إلى 110 في نوفمبر\تشرين الثاني.

وتقول أوكرانيا، وهي من الدول الرئيسية لإنتاج وتصدير الحبوب على مستوى العالم، إن فائض الحبوب القابل للتصدير يبلغ في المجمل 50 مليون طن في الموسم من يوليو\تموز 2023 إلى يونيو\حزيران 2024.

وصدرت الجمهورية السوفيتية السابقة 13.9 مليون طن من الحبوب حتى الثامن من ديسمبر\كانون الأول.