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وزارة الدفاع البريطانية تكشف تفاصيل اعتراض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

منذ 24 دقيقة
وزارة الدفاع البريطانية

وزارة الدفاع البريطانية

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قالت بريطانيا اليوم الأحد إن اثنتين من طائراتها المقاتلة اعترضتا مسار طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق قرب المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي في واقعتين منفصلتين يومي الثلاثاء والخميس.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن المقاتلتين من طراز تايفون أرسلتا لاعتراض طائرة تجسس روسية من طراز إليوشن آي.إل-20 إم “كوت-إيه” يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن المقاتلتين اعترضتا بعد يومين من تلك الواقعة مسار طائرة مجهولة وهي تغادر المجال الجوي لكالينينجراد.

وقال لوك بولارد وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة إن بريطانيا تكثف جهودها لطمأنة حلفائها وردع أعدائها وحماية أمنها القومي في ظل تنامي العداء الروسي والتهديدات الأمنية.

وأضاف في بيان “هذه المهمة تظهر قدرتنا على العمل جنبا إلى جنب مع السويد أحدث أعضاء حلف شمال الأطلسي للدفاع عن المجال الجوي لدوله أينما ووقتما اقتضت الحاجة للحفاظ على سلامتنا في الداخل وقوتنا في الخارج”.

ولم يصدر بعد أي رد فعل من روسيا على بيان وزارة الدفاع البريطانية.

    المصدر :
  • رويترز

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