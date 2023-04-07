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وزارة الدفاع البريطانية: روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتك

منذ 17 دقيقة
مدينة باخموت الأوكرانية

مدينة باخموت الأوكرانية

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، مما يعرض للخطر طريقا رئيسيا للإمداد في أوكرانيا، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

وقالت الوزارة على تويتر في نشرة دورية “روسيا حققت المزيد من المكاسب وقد تقدمت الآن على الأرجح إلى وسط المدينة … من المرجح أن يكون طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي 0506 إلى غرب المدينة مهدد بشدة”.

وفي آخر المستجدات الميدانية استهدف الطيران الروسي صباح اليوم الجمعة 7\4\2023، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر الأوكران حوالي 50 جنديا.

    المصدر :
  • رويترز

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