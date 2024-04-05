الجمعة 26 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيرة أوكرانية خلال الليل

منذ 4 دقائق
طائرة أوكرانية مسيرة

طائرة أوكرانية مسيرة

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول الجمعة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل معظمها فوق منطقة روستوف.

وجرى إسقاط مسيرة في منطقة ساراتوف حيث توجد قاعدة جوية للقاذفات الاستراتيجية الروسية.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا إسقاط مسيرات فوق مناطق كورسك وبيلجورود وكراسنودار.

وفي آخر المستجدات نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية القول الجمعة إن إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا “بالعملية العسكرية الخاصة” التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلا على صلة محتملة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط
للأسبوع الثاني.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب وسط توترات جيوسياسية
سوريا.. مقتل قيادي عراقي بارز في تفجير انتحاري شمال غرب البلاد
أميركا ومصر
أكسيوس: مدير المخابرات المركزية الأميركية يتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!
مطعم ماكدونالدز
بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
طبول الحرب تعلو.. والجيش الإسرائيلي يترقب بقلق الرد الإيراني!