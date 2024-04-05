وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيرة أوكرانية خلال الليل

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول الجمعة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل معظمها فوق منطقة روستوف.

وجرى إسقاط مسيرة في منطقة ساراتوف حيث توجد قاعدة جوية للقاذفات الاستراتيجية الروسية.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا إسقاط مسيرات فوق مناطق كورسك وبيلجورود وكراسنودار.

وفي آخر المستجدات نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية القول الجمعة إن إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا “بالعملية العسكرية الخاصة” التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلا على صلة محتملة.