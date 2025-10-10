الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت طاقة أوكرانية خلال الليل

منذ ساعة واحدة
وزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها استهدفت مواقع بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل، ووصفت ذلك بأنه رد على هجمات أوكرانية استهدفت منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.

وأعلنت أوكرانيا أن الهجمات الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تسع مناطق، وأسفرت عن مقتل طفل في السابعة من عمره.

فيما نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية قوله، اليوم “إن أكثر من 200 ألف مستهلك أصبحوا بدون كهرباء بعد هجوم روسي خلال الليل على شبكة الكهرباء في المنطقة”.

وتضم المنطقة الواقعة على خط المواجهة ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتتعرض للقصف بانتظام خلال الحرب.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت أهدافا للبنية التحتية للطاقة في البلاد خلال الليل، ردا على هجمات أوكرانية على منشآت مدنية روسية.

    المصدر :
  • رويترز

